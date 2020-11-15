Şanslı numara Lefkoşa'da...

15 Kasım Özel çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da Abdulkadir Yalnız tarafından satılan "83764" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye "83764" numaralı bilete isabet etti.

Rekor satış yapıldı

15 Kasım özel çekilişi için satışa çıkan 100 bin adet biletin tümü satıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği özel çekilişin büyük ikramiyesi Lefkoşa bölgesine gitti.

Yılbaşına rekor ikramiye dağıtılacak

31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2.000.000 TL ve toplam ikramiye 4.486.250 TL olacak. Bilet fiyatı 40 TL olarak yarından (16 Kasım 2020) itibaren satışa sunulacak.