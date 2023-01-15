Şanslı numara ‘28236’

15 Ocak 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "28236" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "28236" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak çekilişi çıkana kadar

30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

15 Ocak 2023 - Piyango çekiliş sonuçları

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28236

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44254

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04004 55389

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10793 24873

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03631 40011 43121

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05386 29089 54261 62195 63094

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09149 14660 15647 26156 33958 36686 37893 38962 65764 79279 ,

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07819 24035 25384 35931 36438 40684 46766 49886 52046 54401 62501 64822 65405 67060 75101

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

208 224

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39 82

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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