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Şanslı numara ‘27284‘

Şanslı numara ‘27284‘

23 Nisan 2024 Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

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23 Nisan 2024 Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan özel çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "27284" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL

15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 150 TL olarak, 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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