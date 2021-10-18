Şanslı numara '18609'

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 18609 numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 35 TL olarak, 19 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18609

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53424

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43837

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

61219

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01505

03380

31193

43750

71431

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00816

05141

23652

26081

27098

28957

29522

39852

57496

74181

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01609

05252

09610

11141

22887

26209

32002

36525

51354

75226

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01432

01624

22142

22604

23077

25861

27470

29645

37219

46560

57625

57802

70619

77365

79597

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08609

10609

11609

12609

13609

14609

15609

16609

17609

18009

18109

18209

18309

18409

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18649

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18679

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18699

18709

18809

18909

19609

28609

38609

48609

58609

68609

78609

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

404

732

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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84

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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