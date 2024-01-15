Şanslı numara ‘15448’

15 Ocak 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "15448" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15448

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33991

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27838 66998

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01141 21414

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13897 19038 47165

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02304 12617 21313 48296 63840

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01841 02095 29075 29904 47947 48816 61272 67306 67684 70758

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03162 04353 07797 14421 15635 22556 32348 34098 35174 40960 41542 41694 46638 60251 61059

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

351 951

Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

78 87

Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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