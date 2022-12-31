Şanslı Numara ‘108882'

KKTC Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2022 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye '108882' numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayisi Gökhan Yıldıran tarafından satıldı.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500 bin TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.