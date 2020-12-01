"Şanslı Kutu" şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini kazandırdı

KKTC Piyangolar Birimi tarafından 1 yıldır satışı devam eden Kazı Kazan “Şanslı Kutu” şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaş çıkan 125 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulunarak, tebrik etti.

YILBAŞINA REKOR İKRAMİYE DAĞITILACAK

Devlet Piyangosu 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceğine vurgu yapan Yıldızev, yılbaşı ikramiyesinin bugüne kadar dağıtılan en yüksek ikramiye miktarı olacağını kaydetti.

Yılbaşı çekilişi saat 18.00’de canlı yayınla BRT 1 HD ekranlarında yayımlanacak ve çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 20.00 itibarıyla ulaşılabilecek.