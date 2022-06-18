Şanslı bilet Lefkoşa’da

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 28148 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Tutku Beyit tarafından satıldı.

20 Temmuz’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak olan özel çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri 19 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

18 Haziran çekiliş sonuçları

375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28148

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12906

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17974

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

58004

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00318

19939

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09218

48036

51221

58614

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08274

16002

39589

42542

43555

48378

51732

64533

65420

73386

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05266

10290

17168

17569

19257

27372

38565

39055

42414

43916

47168

57716

60976

62774

69036

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08148

18148

20148

21148

22148

23148

24148

25148

26148

27148

28048

28108

28118

28128

28138

28140

28141

28142

28143

28144

28145

28146

28147

28149

28158

28168

28178

28188

28198

28248

28348

28448

28548

28648

28748

28848

28948

29148

38148

48148

58148

68148

78148

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

066

736

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

82

84

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

5