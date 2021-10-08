Şans Mağusa'ya güldü
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 73679 numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Mağusa bayilerinden Aydın Solak tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.
700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73679
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09418
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68216
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18527
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43261
45141
46380
46499
68621
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00126
04035
07195
28614
38682
47349
62955
70628
78094
79835
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11433
21454
31637
33252
38903
49521
62010
63740
66174
78301
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03311
10234
11649
13088
23473
26571
27623
37497
53976
63624
66702
67586
68973
70138
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350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03679
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73979
74679
75679
76679
77679
78679
79679
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
568
821
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44
70
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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