Şans Lefkoşa’ya güldü

18 Mart 2023 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satılan ‘’48092’’ numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48092" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Mart tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.

18 Mart 2023 çekiliş sonuçları

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48092

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03468

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00700 43359

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27176 69514

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03250 48108 65736

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10397 32761 61656 61820 78109

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05661 09459 15375 17086 26218 31132 33804 34215 36695 68318

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17254 19239 27486 28372 28815 30756 31070 33053 33756 49679 55499 60976 68493 73858 76276

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

08092 18092 28092 38092 40092 41092 42092 43092 44092 45092 46092 47092 48002 48012 48022 48032 48042 48052 48062 48072 48082 48090 48091 48093 48094 48095

48096 48097 48098 48099 48192 48292 48392 48492 48592 48692 48792 48892 48992

49092 58092 68092 78092

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

029 678

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

87 92

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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