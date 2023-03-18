Şans Lefkoşa’ya güldü
18 Mart 2023 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satılan ‘’48092’’ numaralı bilete isabet etti.
18 Mart 2023 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Abdülkadir Yalnız tarafından satılan ‘’48092’’ numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.
Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48092" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 28 Mart tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.
18 Mart 2023 çekiliş sonuçları
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48092
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03468
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00700 43359
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27176 69514
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03250 48108 65736
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10397 32761 61656 61820 78109
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05661 09459 15375 17086 26218 31132 33804 34215 36695 68318
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17254 19239 27486 28372 28815 30756 31070 33053 33756 49679 55499 60976 68493 73858 76276
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08092 18092 28092 38092 40092 41092 42092 43092 44092 45092 46092 47092 48002 48012 48022 48032 48042 48052 48062 48072 48082 48090 48091 48093 48094 48095
48096 48097 48098 48099 48192 48292 48392 48492 48592 48692 48792 48892 48992
49092 58092 68092 78092
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
029 678
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
87 92
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3 6