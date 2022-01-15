Şans Lefkoşa’ya güldü

15 Ocak Özel Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da Serdar Kumru tarafından satılan "24661" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "24661" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak piyango çekiliş sonuçları

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24661

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

97123

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08673

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43535

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

86009

92359

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02170

28588

69461

79510

82795

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14318

29503

29591

56905

58559

59710

61574

66995

86100

92075

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06582

08415

09009

09899

28484

29547

39815

49788

50988

57343

58088

78920

85884

90375

96738

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00317

05858

06972

11678

15008

15964

16502

28671

31269

50717

58715

87688

88653

95754

99032

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04661

14661

20661

21661

22661

23661

24061

24161

24261

24361

24461

24561

24601

24611

24621

24631

24641

24651

24660

24662

24663

24664

24665

24666

24667

24668

24669

24671

24681

24691

24761

24861

24961

25661

26661

27661

28661

29661

34661

44661

54661

64661

74661

84661

94661

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38

59

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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