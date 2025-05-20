Şans Güzelyurt’a güldü

19 Mayıs Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs 2025 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "81869" numaralı bilete isabet etti.

16 Haziran’a 2 Milyon TL

16 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.