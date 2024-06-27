Şans Güzelyurt’a güldü

27 Haziran 2024 Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satılan "72527" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 27 Haziran 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "72527" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satıldı.

20 Temmuz’da özel çekiliş

20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 28 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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