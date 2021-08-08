Şans Güzelyurt’a güldü!

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71874 numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Güzelyurt bayilerinden Safiye Kolcu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.



350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71874

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48672

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21770

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73238

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10885

49955

60305

62517

69201

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06682

08747

15201

26166

27301

29389

34128

51229

70696

78549

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10925

24691

27868

33223

36696

48919

54724

58929

66635

68155

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01750

03640

07904

13337

15625

20990

21608

27619

45748

48969

53187

53282

57477

60300

62707

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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71877

71878

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74874

75874

76874

77874

78874

79874

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

515

718

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41

94

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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