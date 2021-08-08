Şans Güzelyurt’a güldü!
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71874 numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Güzelyurt bayilerinden Safiye Kolcu tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71874
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48672
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21770
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73238
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10885
49955
60305
62517
69201
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06682
08747
15201
26166
27301
29389
34128
51229
70696
78549
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10925
24691
27868
33223
36696
48919
54724
58929
66635
68155
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01750
03640
07904
13337
15625
20990
21608
27619
45748
48969
53187
53282
57477
60300
62707
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01874
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73874
74874
75874
76874
77874
78874
79874
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
515
718
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41
94
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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