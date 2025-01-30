Şans Girne’ye güldü!

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 3 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde; 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye 05686 numaralı bilete isabet etti. Bilet,Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 200 TL olarak, 31 Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulacak.

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05686

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64180

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00164 07519

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11070 59428

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13327 20653 51052

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03119 14585 28869 46770 49568

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19259 27994 37005 44052 44532 45793 46270 52875 68505 77417

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13445 32300 40195 44796 46897 48750 49591 57043 67317 75542

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00686 01686 02686 03686 04686 05086 05186 05286 05386 05486 05586 05606 05616 05626 05636 05646 05656 05666 05676 05680 05681 05682 05683 05684 05685 05687 05688 05689 05696 05786 05886 05986 06686 07686 08686 09686 15686 25686 35686 45686 55686 65686

75686

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35 54

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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