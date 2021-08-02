“Sanki ortada bir hükümet varmış gibi…”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Elektrik Kurumu arasında yaşanan yangın polemiğine dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sanki iki kurumu aynı hükümete bağlı değil” yorumunda bulundu.

Sosyal medyadan kısa bir paylaşım yapan Erhürman iki kurum arasındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Orman Dairesi, basına, Karşıyaka'daki yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiğini açıklıyor. Bugün de KIB-TEK, basına yaptığı açıklamayla bu tahmini yalanlıyor. Sanki bu iki kurum aynı hükumete bağlı değil. Sanki başbakanlık iki kurumun bağlı oldukları bakanlıkları koordine etmekle görevli değil. Aslında benimki de laf! Sanki ortada bir hükumet varmış gibi!!!

Kurumlar arasında yangın polemiği: "Yangın elektrik hatları nedeniyle çıkmadı"