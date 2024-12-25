Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, 35'i Şampiyon Melekler olmak üzere 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile açıklanan kararla ilgili olarak "Sanıkların hak ettiği cezalar bunlar değildi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Solyalı, sanıkların en ağır cezayı alabilmesi için hukuksal mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Solyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Her ne kadar da bilinçli taksirin üst haddinden cezalar verildiyse de,

Biliyoruz ki sanıkların hak ettiği cezalar bunlar değildi.

Hem bilirkişi raporları hem de hukuki zemin olası kasttan yargılama yapmak için uygundu. Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi bu adımı atmadı.

Kamu vicdanının az da olsa rahatlaması ve geleceği daha sağlam kurgulamaya yardımcı olacak ibretlik ve caydırıcı cezalar için mücadele devam edecek.

Öncelikle aileler bugüne kadar çok güçlü, inançlı ve önder bir ruhla yürüdü, halkı birleştirdi, hak arayışında omuz omuza ve yürekten inanarak yürüdü.

İstinaf yolunda ve devamındaki her anda bu toplumsal birliktelik devam edecek.

#isiasortakdavamız"