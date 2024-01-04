Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde İsias Otel’de hayatını kaybeden Perihan Çetiner’in babası Mehmet Çetiner ve Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş da sanıklardan şikayetçi oldu.

Çetiner, 6 Şubat sabahını anlatarak, enkaza ilk gidenlerden bir olduğunu söyledi.

“Kızımı neredesin kuzum diye aradım.” diyen Çetiner, günlerce enkazın üzerinde kovalarca kum taşıdıklarını, çıkanların hiç birinin canlı olmadığını ve son güne kadar umutla beklediklerini kaydetti.

Şubat'ın 11’inde çocuğuna ulaştığını ve sarılığını belirten Çetiner, annesinin kızının yüzünü bu şekilde görmesini istemediğini söyledi.

Çetiner, “Bir insanın anne, babanın görmemesi gereken şeyleri gördüm. Çocuğumun yüzü gözümün önündedir. Sanıklar karşımıza geçip pişkin pişkin yalan söylüyor. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.

Perihan Çetiner’in annesi Deniz Çetiner de, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

6 Şubat gününü anlatan Deniz Çetiner, “hiç bir ses yoktu. Benim çocuğum donarak ölmedi, karın baskısı ve iç kanamadan öldü. Yalan dolanlarla yarattıkları cehennem keşke sizin başınıza çökseydi, inşallah hapiste çürüsünler.” ifadelerini kullandı.

Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş da sanıkların hepsinden şikayetçi oldu:

"Oğlum yerinden kıpırdayamadan, kum yığınlarının içinde öldü"

Öte yandan, Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş da sanıkların hepsinden şikayetçi oldu.

Çetintaş, oğlunun yerinden kıpırdayamadığını, kum yığınlarının içinde öldüğünü kaydetti.