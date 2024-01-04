Sanık avukatları duruşmayı terk etti

İsias Otel Davası’nın görüşüldüğü Adıyaman Adliyesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Tanıkların dinlendiği sırada, bir tanığın diğeri dinlenirken içeride bulunması ve kanaat belirtmesine tepki gösteren sanık avukatları, mahkemeyi “müdahale etmeye” davet etti.

Bunun üzerine mahkeme, duruma müdahale etmedi; sanık avukatları mahkemeyi terk etti.

Öte yandan tanık konumundaki aileler ise yaşananlara tepki gösterdi, avukatlara “gözümüzün içine baka baka nereye kaçıyorsunuz?” diye sordu.

Mahkeme duruşmaya 15 dakika ara verdi