"Saner'in sorularımıza verdiği cevaplar elle tutulur değil"

HP Milletvekili Ayşegül Baybars dünkü Genel Kurul’da, “hükümetin yönetim zafiyeti” hakkında yaptığı konuşmada, meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

Ülkede pandemi nedeniyle bedelli askerlikle ilgili yapılan çalışmalara, geçiş kapılarının açılmasına değinen ve aşı konusunda hiçbir elle tutulur icraat bulunmadığını ileri süren Baybars, Başbakan Ersan Saner’in dün uzun zamandır Perşembe günü ilk defa meclis kürsüsünden soruları cevapladığını, ancak sorularına elle tutulur hiçbir cevap almadıklarını söyledi.

Başbakan Saner’e yönetilen soruları anımsatan Baybars, Başbakan Saner’in her soruyu gülerek “rahat olunuz” diye cevap verdiğini ifade ederek, eleştirdi.

Baybars, “Bugün (dün) ülkeye TC Ticaret Bakanı Muş geliyor ve protokol imzalanacak. Bu ekonomik protokolün içeriği ile ilgili bir bilgi istendiğinde de Başbakan Saner gülüp rahat olunuz diyor” dedi.

Sorunlarla ilgili hükümetin bir eylem planı olmadığını, ülkeyi yönetemediğini savunan Baybaras, Başbakan Saner’e 15 tane soruları olduğunu, ancak başbakanın bunların hiç birini cevaplayamadığını ileri sürdü.