KTMMOB’ye kayıtlı bir grup mimar, meslektaşları Ersan Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) kayıtlı bir grup mimar, meslektaşları Ersan Saner’in meslekten men edilmesi için girişim başlattı. Külliye mimarının Türkiye’den getirilerek vatandaş edilmesi üzerine harekete geçen mimarlar, üç farklı maddenin ihlali gerekçesiyle Saner’in KTMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevkini istedi, imza kampanyası başlattı.

“Mesleğin haysiyetini yok ediyor”

Saner’in meslek ahlakına aykırı davrandığını savunan mimarlar, ‘Mimarlık, Mühendislik ve Şehir Plancılığı mesleklerinin haysiyetini bozmaya/yok etmeye yönelik davranış sergileme’, ‘Üye Hak ve Ödevlerini bilerek ihlal etme’ ve ‘Üyeler arasındaki dayanışmayı engellemeye yönelik faaliyette bulunma’ gerekçesiyle kurula gitmesini istedi.

Konu KTMMOB binasında imzaya açılacak

Açıklama sahipleri, kararın gerçekleştirilmesi için konunun Pazartesi saat 10.30’da, KTMMOB binasında imzaya açılacağını belirtti.

‘Külliye mimarı’ kararına Kıbrıs’ın kuzeyindeki mimarlardan da tepki geldi ‘Hem suç, hem ayıp’

KTMMOB: “Bakanlar Kurulu ‘Külliye Mimarı’na vatandaşlık verdi, meslek itibarımıza da müdahale etti””