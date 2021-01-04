Saner’den zam açıklaması: “(Kamu) çalışanlarına hayat pahalılığı artışı için yapmak gerekir”

Başbakan Ersan Saner, pul ve harçlara yapılan zamların "(kamu) çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği vermek için gelir artırmak adına yapıldığını" söyledi.

Başbakan Saner “Eğer çalışanlara hayat pahalılığı artışı vermek istiyorsanız (devletin) gelirlerinizi artırmak gerekir” dedi.

“Türkiye’den 'Çin aşısı' gelecek..."

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den kısa süre içerisinde COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere "ciddi miktarda" aşı geleceğini söyledi. Türkiye’den gelecek aşıların “Çin aşısı” olduğunu belirten Başbakan TDP Genel Başkanı Özyiğit’in Çin aşısına ilişkin tereddütlerin hatırlatılması üzerine “Bu konuda bilgim yok” dedi, dünyada da aşıya yönelik tartışmalar olduğunu ifade etti.