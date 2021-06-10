Saner'den "Kutlu Adalı Araştırma Komitesi"nde çoğunluk ısrarı

YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasına ilişkin oy birliğiyle komite kurulma kararı olmasına rağmen, halen adım atılmaması Meclis’te gündeme geldi.

Başbakan Ersan Saner, "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin araştırma komitesi kurulum aşamasında kürsüde yaptığım konuşmada, komiteye evet diyeceğiz ama oy çokluğu ile baki kalması koşulu ile olumlu oy vereceğimizi söylemiştim” dedi, bu bağlamda komite kurulmamasına yönelik girişimi olmadığını belirtti. Saner, bu konudaki ısrarından geri adım atmayacaklarını aktardı.

Saner’in açıklaması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden söz alarak, "UBP, Adalı cinayetinin araştırılmasını engellemeye çalışıyor. Komitede çoğunluk olma mantığı nedir?” diye sordu.

Başbakan Saner ise “Bunun mantığı yoktur, iç tüzük gereğidir” diye cevap verdi. Bu açıklamaya muhalefet parti milletvekilleri tepki gösterdi, Meclis’te sesler yükseldi.