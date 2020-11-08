Saner, ziyaretlerine başlıyor
Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner yarın Meclis’te milletvekili bulunan siyasal partilerle görüşmelerine başlıyor.
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Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner yarın Meclis’te milletvekili bulunan siyasal partilerle görüşmelerine başlıyor.
Saner, yarın saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi, 15.00’te Halkın Partisi, 16.00’da Demokrat Parti, 17.00’de Yeniden Doğuş Partisi, 18.00’de de Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek.
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Etiketler : hükümet, ERSAN SANER