Saner Türkiye'de temaslarda bulunacak

Başbakan Ersan Saner, Adana, İskenderun ve Ankara’da temaslar yapmak üzere bugün öğleden sonra Adana’ya gidiyor.

Başbakan Saner, temaslarına önce Adana ile başlayacak.

Adana’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek olan Başbakan Saner, yarın ayrıca İskenderun’a geçecek.

İskenderun’da ulaşım ve lojistik lokasyonlarında incelemelerde bulunacak olan Başbakan Saner, ekonomik kuruluşlar ve muharip derneklerle görüşmeler yapacak.

Başbakan Ersan Saner, 20 Eylül Pazartesi Günü ise Adana’dan Ankara’ya geçerek, temaslarını sürdürecek.

Başbakan Ersan Saner, Pazartesi günü Türkiye Başbakan Yardımcısı Fuat Oktay ile TC Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde görüşme gerçekleştirecek.