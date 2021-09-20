Saner: “Türkiye 543 bin doz gönderdi, istenen oranda aşılayamadık”
Türkiye’nin bugüne dek Kıbrıs’ın kuzeyine 543 bin doz aşı gönderdiğini belirten Başbakan Saner, aşılama oranında ‘istenen orana ulaşılamamasının’ ise kabul edilebilir olmadığını söyledi
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Türkiye’nin bugüne dek Kıbrıs’ın kuzeyine 543 bin doz aşı gönderdiğini belirten Başbakan Saner, aşılama oranında ‘istenen orana ulaşılamamasının’ ise kabul edilebilir olmadığını, oranı artırmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersan Saner ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Ersan Saner, desteklerinden ötürü Fuat Oktay ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
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Etiketler : aşı, ERSAN SANER, Fuat Oktay, corona