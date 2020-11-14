Saner: “Sorun bakanlıklar arasındaki dengelerdir”

Ersan Saner DP görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Saner açıklamasında, “gözlemlediğim kadarıyla tarafların bazı konularda hassasiyetleri mevcuttur. Taraflar kendi değerlendirmeleri sonrasında tekrardan görüşmeler yapılacaktır” dedi.

Bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini kaydeden Saner, tüm şeffaflıklarıyla yapılan çalışmaları paylaşacaklarını ifade etti.

Ataoğlu: “Denktaş’ın oyu olumlu olacak.”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Çalışmaların boyutunu konuştuk. Her kesimin hassas olduğu konular var. UBP ve DP kendi içimizde paylaştığımız olguları nihayete vardırmak için değerlendireceğiz. Hedefimiz toplumun yararına olacak bir hükümettir” dedi.

Ataoğlu, olası bir hükümete Serdar Denktaş’ın oyunun olumlu olacağını vurguladı.

Bakanlıklar arası dengeler

Bir soru üzerine Ersan Saner sorunun bakanlıklarda olduğunun kaydetti ve şöyle konuştu: “Sorun olarak ortaya çıkan mesele bakanlıklar arasındaki dengelerdir. İki partinin de hassasiyetlerini biliyoruz. Ona göre değerlendireceğiz.”

Saner ayrıca “Özgürgün’ün geleceği yönünde iradesi olduğunu biliyorum” dedi.

Partiler bu akşam tekrar değerlendirme yapacaklar. Her üç partinin de değerlendirmeler sonrasında kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

