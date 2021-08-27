Saner: PCR ve antijen testleri için günlük ortalama 1 milyon TL

Başbakan Ersan Saner, PCR ve antijen testleri için ortalama günlük giderlerin 1 milyon TL, aylık 30 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

Kamuoyunda oluşan tepkileri değerlendiren Saner, “Aşılanmayı desteklemek için bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Bu tedbir, aşılandırmayı özendirmek adına yapıldı.” dedi.

Hangi durumlarda PCR veya antijen testlerin ücretsiz olacağını da bir kez daha açıklayan Saner, “Bulaş görülen bir yerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak tarama ücretsiz yapılacak. Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde ücretsiz test yapacak. COVID-19 hastaları veya temaslıları da ücretsiz yapılacak. Okullarda ücretsiz taramalar yapılacak. 0-18 yaş arası ADAPASS uygulamasından muaf tuttuk. Sosyal yardım alan kişilerin PCR’ları ücretsiz olacak.” şeklinde konuştu.

Saner, güneyde PCR testlerinin 30 Euro, Türkiye’de ise 250 TL’den başladığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nda ‘ücretli test’ kararı sonrasında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in karşı çıkmasını da değerlendiren Saner, alınan tüm kararlarda bakanların onayı olduğunu, oybirliğiyle alındığını belirtti.

Saner, bakanlara “basın önüne tartışma yerine, Bakanlar Kurulu’nda ortaya koydukları görüş üzerinden yaklaşmaları” çağrısı yaptı, bu tür yaklaşımları kabul etmediğini söyledi.

Saner, bu açıklamaları BRT’de yaptı.

“Hastaneye yatanların yüzde 70’i aşısız”

Saner’in BRT’de yaptığı açıklamalar özetle şöyle: “Dünyada COVID-19’un önüne geçebilmek için en önemli enstrüman aşıdır. Bizim elimizde şu ana kadar 670 bin doz aşı ulaşmış olmasına rağmen, çift aşılı insan sayısı yüzde 50 olması sıkıntıyı artırıyor. Dünyada ender ülkelerden biriydik ki PCR ve antijen testlerini ücretsiz uyguluyorduk. Buna hükümet olarak mali açıdan dayanmak mümkün değildi. PCR ve antijen için günlük ortalama harcama 1 milyon TL’ye ulaştı. Aylık 30 milyon TL… Bu harcadığımız rakam, halktan alınan vergilerdendi. Maliye ciddi sıkıntıya girdi. Aşılanmayı desteklemek için bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Aşı yapılandırmayı özendirmek için bunu yaptık. Hastaneye yatanların yüzde 70’i aşısız... Bu tedbir, aşılandırmayı özendirmek adına yapıldı.”

Hangi konularda PCR veya antijen uygulamaları ücretsiz olacak?

“Örneğin; BRT’de bulaş tespit edildi, Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak, bu tarama ücretsiz yapılacak. Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde ücretsiz test yapacak. COVID-19 hastaları veya temaslıları da ücretsiz yapılacak. Okullarda ücretsiz taramalar yapılacak. 0-18 yaş arası ADAPASS uygulamasından muaf tuttuk. Sosyal yardım alan kişilerin PCR’ları ücretsiz olacak.”

“Sanki biraz fazla fırtına kopardık”

“Düşük risk grubunda olup, aşılı olanlar 21 günde 40 TL verip antijen test yapacak. Aşısız iseniz her 7 günde 1 antijen testi istenecek. Yani, aşısız olanlar ayda 160 TL’ye mal olacak. Ancak aşılı ise ayda 40 TL vereceksiniz. Herhalde bu aşılanmaya teşvik edecek.

Yüksek risk grubunda olup, aşılı olan kişiler 21 günde bir PCR testi yapacak. Aşısız iseniz, her hafta PCR testi istenecek. Dolayısıyla kimse aşıyı yaptırmama noktasına gelemeyecek. Yüksek risk grubu dışındaki herkes çift aşılı olduğu takdirde ayda 1 kez antijen test yapıp, devam edecek. Sanki biraz fazla fırtına kopardık. Bugüne kadar veriler, bulaşın en çok spor salonlarında, casino, otel, barlarda olduğunu gösterdi.”

“Basın önünde tartışmak yerine…”

“Bana verilen bilgiye göre güneyde PCR testi 30 Euro’dan başlıyor, Türkiye’de bu rakam 250 TL.”

Alınan tüm kararlarda bakanların onayı var, oybirliğiyle alınıyor. Bakanlara basın önüne tartışma yerine, Bakanlar Kurulu’nda ortaya koydukları görüş üzerinden yaklaşmalarını istiyorum.

Bu tür yaklaşımları kabul etmiyorum, bugün kendilerine de ilettim.”

Adapass uygulaması…

“Adapass’ta Lefkoşa’yı pilot bölge olarak seçtik. Bugün itibariyle halkın bu uygulamadan mutlu olduğu yönünde bilgi aldım… 2 işadamıyla da görüştüm. 21 günde testlerin yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler.”