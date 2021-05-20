Saner: Pazar günü açılacak, çift aşılılar karantinasız gelecek

Başbakan Ersan Saner, BRT’de canlı yayında yaptığı açıklamada bu pazardan itibaren gündüz sokağa çıkma yasağının kalkacağını kaydetti. Saner, önümüzdeki pazardan itibaren tam sokağa çıkma yasağının söz konusu olmayacağını ifade ederek, diğer günlerde söz konusu olan kısıtlamaların Pazar gün için de geçerli olacağını ifade etti.

Saner yarın bakanlar kurulunda bu yönde karar alınacağını söyledi.

Geçiş noktalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Saner, Kıbrıs’ın güneyinde vakaların henüz azalmadığını belirtti. Saner geçiş noktalarının henüz açılmayacağını ifade ederek, Kıbrıs’ın güneyinde vakaların azalması durumunda tüm barikatları açmaya hazır olduklarını vurguladı. Saner: "Güneyin kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız." dedi.

10 Haziran'da turizm adımı

Başbakan Saner 10 Haziran'dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC'ye karantinasız gelebileceğini söyledi.