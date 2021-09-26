Saner, Özgürün’ü ziyaret etti: “Yaklaşan Kurultay’ı, açıklamalarını konuştuk”

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersan Saner, ailesi ile birlikte bulunduğu İstanbul’da eski UBP Genel Başkanları’ndan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ü de ziyaret etti.

Özgürgün’le, yaklaşan UBP Kurultayı’nı ve yaptığı açıklamaları konuştuklarını ifade eden Saner, “Ülkemizin, partimizin, kişisel kavgaya, boşuna çekişmelere değil birliğe, beraberliğe, üretmeye, çalışmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Ben bu amaçla adayım...” ifadelerini kullandı.

Saner’in paylaşımı şöyle:

"Hafta sonu ailemle birlikte İstanbul'da bulunuyorum. Gelmişken bazı ziyaretler de gerceklestirdim. UBP eski Genel Başkanı, eski Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün de ziyaret ettiğim kişilerden biridir. Kendisi ile ülkenin çeşitli sorunlarını, yaklaşan UBP Kurultayı'nı, yaptığı açıklamaları konuştuk.

Ülkemizin , partimizin, kişisel kavgaya, boşuna çekişmelere değil birliğe, beraberliğe, üretmeye, çalışmaya, istikrara ihtiyacı vardır. Ben bu amaçla adayım...Hedefim, birilerinin değil herkesin haklarını gözetmek, birilerinin değil Halkımızın, Partimizin, Devletimizin, Milletimizin yararına çalışmalar yapmaktır. Tüm çabalarım ve temaslarım bu doğrultudadır...Herkese sevgi ve saygılarımı yineliyorum...”