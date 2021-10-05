Saner: Ocak ayına ait hayat pahalılığı bugün ödeniyor

Başbakan Ersan Saner, BRT’ye Meclis, hayat Pahalılığı ödeneği ve kısmi sokağa çıkma yasağı konuşarında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, açıklamasında Cumhuriye Meclisi Genel Kurulu’nun toplanamamasındaki sorunun nisap olmadığını söyleyerek, Meclis Başkan vekilinin toplantıyı açmamasından dolayı toplantının gerçekleşemediğini kaydetti.

Meclis’in açılmadığı için 24 saat sonrasına ertelenemeyeceğini de kaydeden Saner, Meclis’in Perşembe günü denetim, Pazartesi günleri de yasama göreviyle toplanacağını dile getirdi.

Saner açıklamasında, Ocak ayına ait hayat Pahalılığının bugün öndeneceği müjdesini de verdi.

Saner, Covid 19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 Milyon 660 Bin TL’lik kısmının bugün ödeneceğini kaydetti.