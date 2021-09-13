Saner: “Nüfusunun yüzde 50’si aşılandı, başbakan olarak üzülüyorum”

Bir kabulde konuşan Başbakan Ersan Saner, nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü belirtti. Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen aşılanma oranının yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Sıkıntıları gidermek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başbakan Saner, ekonominin bir daha sekteye uğramaması için aşılama çalışmalarının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Sizlerin de bu konuya çok ciddi katkılar yapabileceğini düşünüyorum” dedi.

Nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü ifade eden Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen oranın yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Adapass uygulamasının gelişmesiyle, bu konuda da başarılı olacaklarına inanç belirten Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde alınan kararların aşılamanın artırılması için üretildiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:

“Büyük resmi görmedik. Bir antijen testinin 21 günde veya bir PCR testinin 21 günde ücretli mi ücretsiz mi olacağını tartışmaya koyulduk. Basın kuruluşları doğru haberi yayınlayana kadar sosyal medyada olay gidebileceği noktaya kadar ulaşmıştı ama bizim hükümet olarak ortaya koyduğumuz duruş ve görmek istediğimiz tablo aşı miktarının artırılması… Önümüz kış aşılı insan sayımızın artmasıyla, gelebilecek hastalık risklerini minimize etmek, sağlık sistemine gelecek yükü azaltmak, yoğun bakıma yatacak hasta sayısını azaltmak… Hem ekonomik hem de sağlık açısından KKTC’de fark yaratmaktır bütün amacımız. Bu konuda sizden destek istediğimi özellikle belirtmek istiyorum.”