Saner Maraş'ta incelemede
Başbakan Ersan Saner, kapalı Maraş’ta incelemede bulunuyor.
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Başbakan Ersan Saner, kapalı Maraş’ta incelemede bulunuyor. Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan yerde incelemelerde bulunan Saner’e Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik ediyor. İçişleri Bakanı Kutlu Evren, sıcak hava nedeniyle Maraş'taki incelemeye devam edemedi.
Saner, Bakanlar Kurulu kararı ile Maraş açılımının ikinci adımının başladığını, 496 parseli kapsayan yüzde 3.5 bölümün açıldığını kaydetti.
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Etiketler : maras, ERSAN SANER