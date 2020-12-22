Saner: “Konsensüs aradık, bulamadık”
Başbakan Ersan Saner, bu konu gündeme geldiğinde tüm parti başkanları ile görüşüldüğünü ve konsensüs arandığını söyledi, öneri sahibi TDP Başkanı Özyiğit’le hiçbir uzlaşı formülünde buluşulamadığını kaydetti.
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Başbakan Ersan Saner, bu konu gündeme geldiğinde tüm parti başkanları ile görüşüldüğünü ve konsensüs arandığını söyledi, öneri sahibi TDP Başkanı Özyiğit’le hiçbir uzlaşı formülünde buluşulamadığını kaydetti.
Başbakan Saner, Meclis Genel Kurulu’nu da bu nedenle terk ettiklerini söyledi.
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Etiketler : meclis, ERSAN SANER