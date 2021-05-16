Saner: Komitelerdeki "eşitlik"  hükümetin aleyhine /  Erhürman: "Doğru’lardan kopmanın bedelini çok ağır ödüyoruz"

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede iktidarın ve muhalefetin eşit sayıda olduklarını belirterek, “komitelerdeki bu eşitliğin kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanıldığını” iddia etti. Saner ayrıca “muhalefetin komitelerde nisabı sağlamadığını” da öne sürdü.

Başbakan Ersan Saner’in komitelerle ilgili bu açıklamalarına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Milletvekili Doğuş Derya tepki gösterdi.

Saner’in "Komiteleri çalıştırmayan muhalefet" sözlerini eleştiren Erhürman “Makamlarda oturanların ‘doğru’lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz” diye konuştu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!” diyerek eleştiride bulundu.

“Kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor”

Meclis’te de yoğun bir çalışma içine gireceklerini anlatan Saner, komitelerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomi , Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede bizim iyi niyetli yaklaşımımızla iktidar-muhalefet eşit sayıdaydık. Ancak gördük ki bu kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor. O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz. Meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümetimiz olduğuna göre buna hakkımız vardır.”

“Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!”

Başbakan Ersan Saner’in komitelerle ilgili açıklamalarına CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman ile Milletvekili Doğuş Derya tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, “Gerçeklerden kopmak değil, ’gerçek’ olmayanı defalarca söyleyince ‘yeni bir gerçeklik’ üreteceğini sanmak” sözleriyle Saner’i eleştirirken, CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!” diyerek eleştiride bulundu.

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı yorum:

"Komiteleri çalıştırmayan muhalefet" demiş Sn. Saner. Makamlarda oturanların "doğru"lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Ama "gerçek"ten kopmak! Dahası "gerçek" olmayanı defalarca söyleyince "yeni bir gerçeklik" üreteceğini sanmak!

Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nda da hükumette de sorun bu! Ve bu sorun "doğru"lardan kopmaktan bile daha büyük!!!”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!

Sayın Ersan Saner, Kıbrıs Postası'na demeç vererek " komitelerde nisabı sağlamayan da muhalefettir. 3'e 3 üye sayılı komitelere muhalefet gelmemektedir" diye bir beyanda bulunmuş. Geçtim Başbakanlık koltuğunu işgal eden bir siyasi olmayı, doğruluk ve dürüstlükten nasibini almış herhangi bir insanın kamusal açıklama yaparken yalan söylemekten çekinmesi gerekir. Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin Başkan Yardımcısı olarak çok açık söylüyorum ki, UBP ad-hoc komite kurmaya bahane üretmek için ısrarla komitemizin toplanmasını engellemektedir! Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Azınlık Hükümeti kurulduğundan bu yana toplam 4 kez toplanabilmiştir. 21 Ocak, 8 Mart, 22 Mart ve 31 Mart tarihlerinde yapılan tüm komite toplantılarına muhalefet vekilleri tam katılım sağlarken, 31 Mart tarihli toplantıya UBP vekilleri Sayın İzlem Gürçağ ve Sayın Oğuzhan Hasipoğlu katılmamış, nisap muhalefet vekilleri tarafından sağlanmıştır. Komitelere kimlerin katıldığı meclis tutanaklarından kolayca takip edilebilirken, böylesi bir yalan söylemek sadece bize değil, topluma karşı büyük bir ayıptır. Komite başkanının defalarca son dakika gerekçe göstermeden iptal ettiği komite toplantılarının da yazışmaları "Hukuk Komitesi Haberleşme Grubumuzda" mevcuttur. 6 haftadan fazla bir süredir, Hukuk Komitesi bilinçli şekilde toplanmazken, Başkan Yardımcısı olarak hemen her hafta komite başkanı Sayın Yasemin Öztürk'e bizzat ben defalarca komiteyi toplaması konusunda ısrarda bulunduğum halde komite toplanmamaktadır. Sadece seçim tarihinin belirlenmesi değil, sadece 1 kez görüşebildiğimiz EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI başta olmak üzere birçok yasa komite bilinçli şekilde toplatılmadığı için beklemektedir. Yarın meclisten tüm komite tutanaklarını alacağım, isteyen gazeteciye de veririm. Kendi önerdiği seçim tarihini ötelemek için ad-hoc komite kurdurmaya kalkan ve ülkeyi kendi kurultay hesaplarına kilitleyen Ersan Saner beyin söylediklerinin gerçek ile alakası olmadığı ifşa olsun!”