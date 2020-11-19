Saner ilan etti: Kuramadık!

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partilerle yapılan görüşmelerden SONUÇ ÇIKMADIĞINI açıkladı. HP ile yapılan görüşmelerin "samimi ortamda" geçtiğini anlatan Saner, “meyvelerini toplayamadık” dedi.

Saner, “HP ile ilk görüşmeye ön koşulsuz oturduk” diye konuştu. Saner, DP ve YDP ile de azınlık hükümeti konusunda da uzlaşı çıkmadığını açıkladı. Saner “HP ile heyetler arası al ver sürecine bile giremedik” dedi.

"UBP'deki yetkili organlar yarın süreci değerlendirecek"

"En son azınlık hükümeti kurabilmek için DP ve YDP ile görüştük, fakat onlarla da hükümet kurmaya çok yakın olmamıza rağmen gerçekleşmedi" diyen Saner, yarın UBP'deki yetkili organların süreci değerlendireceğini ifade etti.

Hükümet kurma çalışmaları ile ilgili yorum yapan UBP’li vekillere de tepki gösteren Saner “Partimizin tüzüğüne ilişkin bilgisi olmayan arkadaşlarımız (UBP’liler) yorum yaptı” dedi, buna üzüldüğünü söyledi.

"Azınlık hükümetine çok yaklaştık, başaramadık" diyen Saner, teknokrat hükümetin de bu alternatifler arasında olduğunu kaydetti, “Bu görüşlere uygun bir hükümeti kuramadık” dedi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner şunları söyledi:

7 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirildim. Çok yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Halk bir an önce hükümetin kurulmasını istiyor.

Ancak yaşanılan süreçte istikrarlı bir hükümet kurma zorunluluğunu hissettik. Görüşmelerde gerek icraat hükümeti ve gerekse seçim hükümeti kurma önerileri götürdük.

Tüm partilerin de hassasiyetlerini dikkate alarak, bize daha yakın olan partilerle görüşmeler yaptık. Ortak bir çaba ile hükümet kurma zorunluluğundaydık. CTP ile bir icraat hükümeti mümkün değildi, seçim hükümetini daha sonra konuşacağız demiştik. HP ile ilk görüşme olumluydu, meyvelerini toplayamadık.

Heyetler bir araya gelemedi, sadece başkanlar düzeyinde görüştük. Herkesin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. En son azınlık hükümeti kurabilmek için DP ve YDP ile görüştük, fakat onlarla da hükümet kurmaya çok yakın olmamıza rağmen gerçekleşmedi.

Tüm görüşmeleri PM'den tam yetki ile görüştük. Partimizin tüzüğüne ilişkin bilgisi olmayan arkadaşlarımız (UBP’liler) yorum yaptı.

Yarın tüm bunları, UBP-MYK ve PM’de değerlendireceğiz ve partimizin yol haritasını paylaşacağız.