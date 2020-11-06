Saner: "Hükümet için dört senaryo var"

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda saat 14.00’te Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile genel olarak ülkenin durumu ve hükümet konusunu konuştuklarını söyledi.

"Hükümet için dört senaryo var, en uygun model için çalışacağız"

Saner, UBP’nin ülkenin içinde bulunduğu durumu net olarak bildiğini, bir an önce hükümetin kurulup çalışmaya başlaması gerektiğinin idraki içinde olduklarını söyledi.

COVID-19 salgınının dünyayı sardığını, ekonomilerin sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Saner, ülkemizin gerek salgın gerek ekonomik açıdan göreceli olarak daha iyi durumda olsa da sıkıntılar bulunduğunu belirtti.

Saner, adına UBP’ye hükümeti kurma görevi verilmesi halinde sıkıntıları atlatmak için en kısa sürede hükümeti kurmak için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saner, hükümet için dört senaryo bulunduğunu, en uygun modeli kurmak için çalışma yapılacağını belirtti.

Hükümeti kurma görevini alırlarsa ilk olarak parti yetkili kurullarıyla görüşüp çalışmaya başlayacaklarını , Parti Meclisi kararı olmaksızın hareket etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.