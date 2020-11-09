Erhürman: “Partinin tavrı olumlu değil”

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Meclis’te milletvekili bulunan siyasal partilerle görüşmelerine başladı. Saner bu bağlamda ilk olarak Meclis’te 12 milletvekili bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret ediyor.

Saner'e ziyarette Milletvekli Özdemir Borova, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Selin Candemir eşlik ederken, ev sahipliği yapan CTP'de ise Genel Başkan Tufan Erhürman, Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Milletvekili Sıla Usar İncirli ve Milletvekili Armağan Candan görüşmede yer aldı.

Erhürman: “Partinin ‘UBP ile Hükümet’e tavrı olumlu değil”

Erhürman: UBP ile uzun vadeli bir icraat hükümetinde bulunmanın partimiz tarafından uygun görülmediğini kendilerine aktardık

Erhürman toplantı sonrası yaptığı açıklamada teamüller gereği UBP Heyeti’nin kendilerini ziyaret ettiğini belirtti. UBP ve CTP’nin bu ülkenin en büyük partileri olduğuna işaret eden Erhürman, “Kıbrıs sorunu ile ilgili duruşlarımız kamuoyunun malumu. Parlamento içinde aritmetik belli” dedi, UBP ile bir hükümete partini tavrının olumlu olmadığını da belirtti.

Erhürman, “Sayın Saner'in hükümet arayışına saygı duyuyoruz. Hiçbir şekilde bakanlık konuşulmadı” şeklinde konuştu.

Saner: “Biz icraat hükümeti konusunda öneri yaptık”

“İki partinin Kıbrıs sorunu konusundaki görüşleri ortada” diyen Ersan Saner ise, “Biz icraat hükümeti konusunda öneri yaptık. Kıbrıs konusunda partilerin asgari müştereklerde buluşması bir realite Bu bağlamda biz hükümet görüşmelerini diğer partilerle sürdüreceğiz. Buradaki görüşleri iki parti de kendi yetkili organlarda görüşecek” şeklinde konuştu.

Saner toplantı sonrası yaptığı açıklamada ülkede acil bir şekilde hükümet kurulması gerektiğini bildiklerini ve bir icraat hükümeti kurmak istediklerini belirtti.