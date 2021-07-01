Saner-Çavuşoğlu görüşmesi "iptal"
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Başbakan Ersan Saner ile bugün yapılacağı açıklanan görüşmesi iptal oldu.
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Başbakan Ersan Saner ile bugün yapılacağı açıklanan görüşmesi iptal oldu.
Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden daha önce yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun Ersan Saner’e yapacağı ziyaret duyurulmuştu.
Başbakanlık’tan bu sabah yapılan duyuruda “Bugün 16.45’deki TC Dışişleri Bakanı kabulü iptaldir” denildi.
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Etiketler : mevlüt çavuşoğlu, ERSAN SANER