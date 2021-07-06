“Bakan atamakla ilgili Cumhurbaşkanı’mızın adaya gelmesini bekliyorum”

Başbakan Ersan Saner, istifa eden Koral Çağman’ın yerine, bakan atamakla ilgili bir sorunları olmadığını, prosedürün yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye gelmesini beklediğini kaydetti.

Bugün bir kabulünde konuyla ilgili açıklama yapan Saner, konuyu muhalefet partilerinin de ele aldığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı adada değil ki, ben bakan atayayım. Bizim bakan atamakla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece prosedürün yerine gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaya gelmesini bekliyorum.” dedi.

DP, Özcafer'i bildirmişti

YENİDÜZEN'e bilgi veren Demokrat Parti'ye yakın kaynaklara göre Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni Çalışma Bakanı olarak parti genel sekreteri Afet Özcafer’in ismini Başbakan’a sundu, eğer bu isim kabul edilmezse seçim kartını masaya koydu.

Başbakan Ersan Saner'in yeni bakan için Serdar Denktaş ya da onun işaret edeceği bir ismi gündeme getirdiği biliniyor.

Koral Çağman’ın istifasının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı atanmazken, yeni bakanla ilgili pazarlıklar nedeniyle Meclis’te nisap da sağlanamamıştı.