Saner: “Azınlık Hükümeti COVID sürecini çok iyi yönetti”

Azınlık hükümeti olarak COVID-19 sürecini iyi yönettiklerini savunan Başbakan Ersan Saner, “ülke olarak dünyadaki en güvenli bölgelerden biriyiz” dedi.

COVID döneminde hükümette olma görevinin ‘ateşten gömlek giymek’ olduğunu söyleyen Ersan Saner, “biz her şeye rağmen bu süreci çok iyi atlattık, dünyanın bu anlamda en güvenli ilk 5 ülkesinden biriyiz. Güneyle kıyaslandığında da çok iyi durumdayız” şeklinde konuştu.

Haber Kıbrıs’ın canlı yayın konuğu olan Başbakan Ersan Saner soruları yanıtladı, COVID-19 ile mücadele, KIB-TEK’te yaşanan ihale karmaşası, asgari ücretin belirlenmesinde çıkan sıkıntılar, eğitim ve UBP kurultayı gibi farklı konulara değindi.

Azınlık hükümeti olarak COVID-19 sürecini iyi yönettiklerini savunan Saner, “ülke olarak dünyadaki en güvenli bölgelerden biriyiz” dedi. Ülkedeki bazı sıkıntıların ardından Ulusal Birlik Partisi’ndeki ‘kurultay düğümü’ ile ilgili de yorum yapan Saner, kurultayın farklı bölgelerde olması gerektiğini savundu, “kurultayını başarıyla gerçekleştirmiş bir parti başkanı olarak seçime gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Azınlık hükümeti COVID sürecinde çok iyi mücadele etti”

COVID döneminde hükümette olma görevinin ‘ateşten gömlek giymek’ olduğunu savunan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin bir icraat hükümeti kurmak için yola çıktığını ve bunu yapamayan diğer partilerin kendilerini eleştirdiğini söyledi.

8 ayda Dünyadaki COVID-19 vaka artışının da çok fazla olduğunu ve mevcut hükümetin bu süreci iyi yönettiğini belirten Saner, “biz her şeye rağmen bu süreci çok iyi atlattık, dünyanın bu anlamda en güvenli ilk 5 ülkesinden biriyiz. Güneyle kıyaslandığında da çok iyi durumdayız” şeklinde konuştu.

İstatistiki verilere göre en çok bulaşın 19-39 yaşlar arasında olduğunu söyleyen Saner, gençlerin bu hastalıkları bazen semptom bile göstermeden geçirdiğini ancak yakınlarında risk grubunda olan insanlara bulaştırarak yayılmayı artırdığını anlattı. Saner, AdaPass uygulamasının denetlemeleri kolaylaştırmasını umduğunu da dile getirdi.

KTÖS’ün ‘bazı çevreler Novavax aşısı oldu’ iddiasıyla ilgili de konuşan Başbakan, bu bilginin ‘asılsız ve trajikomik’ belirtti. Saner şunları söyledi: “Asılsız bilgilerle halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar. Gerekirse aşı kartımı gösterebilirim, ben 3 doz Sinovac oldum”.

“KIB-TEK’teki ihalesiz alımları onaylamıyorum ancak mecbur kalındı”

KIB-TEK’te yapılan ‘ihalesiz alımları’ da yorumlayan Saner, bunun karşısında olduğunu ancak KIB-TEK’in alım tüzüğündeki bazı sıkıntıların kurumu ihalesiz alım yapmaya mecbur bıraktığını anlattı. Saner, “KIB-TEK uzun süredir yapısal sorunları olan bir kurumdur. 8 ayda tüm sorunlarını düzeltmemiz mümkün değildir, bunu yaptığımızı da söyleyemeyiz. Ancak sorunları en aza indirerek halka daha iyi hizmet vermenin yolunu bulmaya çalışıyoruz” dedi. Kurumda planlama konusunda sıkıntıların da yaşandığını aktaran Saner, bu durumdan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

“Asgari ücretin belirlenmesi için gerekli maddi düzenlemeleri yapıyoruz”

İşçi ve işverenin anlaşma noktasının ‘prim desteği’ koşulu olduğunu aktaran Saner, şu an için hükümetin bu desteği ödemek için yeterli maddi gücü olmadığını ve bununla ilgili yeni düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Saner şunları söyledi: “Sigorta primlerinin verilmesiyle ilgili Ersin Tatar’a 6 maddelik bir öneri sundum ama beni dinlemediler. Dolayısıyla var olan fondaki 330 milyon TL’lik kaynak tükendi. Yine de o dönemde bazen tam, bazen yarım olmak üzere prim desteklerini ödeyerek işverene destek olduk. Şimdi de benzer bir yöntem bularak işverenlerle anlaşacağız, 7800 işletmeye destek vermek için uğraşacağız. Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin bugün yapılan eylemde sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli anlaşmaya varacağına inanıyorum”.

“Okulların sorunsuz açılması için aşılama çalışmaları yapılıyor”

Okulların yüz yüze açılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Saner, aşılama konusunda önemli kampanyalar yapıldığını ve ellerinde önemli miktarda aşı olduğunu söyledi. Saner şöyle devam etti: “Okulların açılmasını ve yeniden kapanmamasını istiyoruz. İnsanlarımıza birçok aşı seçeneği sunuyoruz. Ayrıca yurtdışından gelen öğrenciler için de 45 bin doz aşı ayırdık. Öğretmenlerimizi ve turizm sektöründeki kişileri de Johnson&Johnson ile aşıladık. Bu hastalıkla mücadele için herkesi aşı olmaya çağırıyorum”.

“Kurultayın farklı bölgelerde yapılması gerektiğini düşünüyorum ancak buna karşı çıkanlar var”

Saner, UBP kurultayının hükümetin işleyişine engel olduğu konusundaki eleştirilere katılmadığını ifade etti, “aksine, ben hükümetin işlerinden kurultaya zaman ayıramadım” dedi.

Saner, kurultayın farklı bölgelerde yapılma kararında pandemi koşulları ve katılımı artırma gibi konuların etkili olduğunu ifade etti. Ersan: “Ben kurultayın farklı bölgelere bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer UBP yapılacak kurultayı farklı bölgelere bölerse 12-13 bin civarı bir oy kullanma olacağına inanıyorum. Başta 6 ilçe olmasını önermiştim ancak Cumhurbaşkanı 2 ilçede olmasını önerdi, ben de buna razı oldum. Ancak parti MYK’sı karar vermesine rağmen Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu farklı bölgelerde yapılmasına karşı çıktı, bu yüzden tüzük değişimi için esas kurultay öncesi Tüzük Değiştirme Kurultay’ı yapılması kararı alındı”.

Erken seçim için düşünülen tarihin Nisan 2022 olduğunu söyleyen Saner, “benim amacım kurultayı gerçekleştirip, kurultayını başarıyla tamamlamış bir parti başkanı olarak seçime gitmek” dedi.