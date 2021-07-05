Saner: 100 Milyon TL serbest bırakıldı, ihalelerde ve hibelerde kullanılacak

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu, Mali ve İktisadi ve İşbirliği protokol çerçevesindeki ihaleler ve hibelerle ilgili kararlar üretti.

Başbakan Saner’in açıklamalarına göre 100 Milyon TL Türkiye tarafından serbest bırakıldı.

Bu kaynakla; yol yapım ve bakım için 15 Milyon TL,

belediyelerde köylerin alt yapısı için 30 Milyon TL,

sanayi bölgeleri altyapısı için 9 Milyon TL,

eğitim ve öğrenim hizmetleri için 6.5 Milyon TL,

polisin güçlendirilmesi için 5 Milyon TL,

DAÜ ve LAÜ için 6 Milyon TL,

proje destekli tarımsal hibe için 3 Milyon TL,

sanayici ve küçük esnafa hibe kullanımı için 3 Milyon TL,

turizm için 3 Milyon TL,

Girne Öğretmen Evi için 3 Milyon TL kullanılacak.

Bakanlar Kurulu’na kararlarına göre ise Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacak.

Ayrıca 90 Milyon TL’lik hibe programı da uygulanacak.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

“Ekonomik kalkınma ve reel sektöre katkılar çerçevesinde 100 Milyon TL’lik kaynak serbest bırakıldı, karayollarına, belediye ve köylerin alt yapılarına 30 Milyon, organize sanayi bölgelerine 9 Milyon, eğitim ve öğretim içim 6 buçuk Milyon TL, polis teşkilatına 5 Milyon, DAÜ-LAÜ’nün yatırımları için 6 Milyon TL, Tarımsal kısmı hibe için 3 Milyon TL, sanayici ve küçük esnafa 15 Milyon, turizme 3 Milyon, Girne Öğretmen Evi’nin yenilenmesi için 3 Milyon olmak üzere 100 Milyon TL serbest bırakıldı.

İhaleler önümüzdeki günlerde çıkacak,

GAÜ Hastanesi ihalesinin çıkılması için Sağlık Bakanlığı’na yetki veriliyor, hazırlıkları tamamlanması için talimat verildi.

90 Milyon TL’lik hibe programı çerçevesinde ise, sanayicilere 3 Milyon, turizm salgın desteği çerçevesinde oteller, restoranlar ve küçük acentelere 15 Milyon TL, sosyal yardım alanlara 6 Milyon TL, 6 bin 949 çifti arıcı, balıkçıya 10 Milyon TL, elektrik için 5 Milyon TL kaynak aktarılacak.

8700 sanayici ve küçük esnafa verilecek katkılar için Yatırım Geliştirime Ajansı sayfasındaki formların doldurulması gerekiyor.”

"Covid yükselişte… Kısıtlama istemiyorsak toplu mekanlardan uzak duralım”

“Covid-19 yükselişe geçti. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Virüs sıkıntı vermeye devam ediyor. 220 bin kişi tez doz aşılandı. Temmuz sonuna kadar 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması hedef. Aşılanma avantaj sağlasa da, bulaşma ve zorunlu karantina uygulamalarını ve sosyal hayatı sıkıntıya sokuyor. Yeniden kısıtlama istemiyorsak, maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli. Güney komşumuz kırmızı ülke konumunda. İki kesimli sağlık komitesinin kararları doğrultusunda durum yeniden gözden geçirilecek. Toplu bulunulan mekanlardan uzak durmalıyız. Bugünlere kolay gelmedik, toplumsal seferliğe ihtiyacımız var"