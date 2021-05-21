Sandıklarda görev yapan kişiler ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yıl ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklarda görev yapan kişilerin geriye kalan alacaklarının bugün ödendiğini açıkladı.

Oğuz’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan kamu görevlilerine 2 milyon 196 bin 200 TL ve yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan ve kamu görevlisi olmayanlara 1 milyon 640 bin 551 TL olmak üzere toplam 3 milyon 836 bin 751 TL ödeme yapıldı.