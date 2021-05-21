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Sandıklarda görev yapan kişiler ödeniyor

Sandıklarda görev yapan kişiler ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yıl ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklarda görev yapan kişilerin geriye kalan alacaklarının bugün ödeneceğini açıkladı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yıl ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklarda görev yapan kişilerin geriye kalan alacaklarının bugün ödendiğini açıkladı.

Oğuz’un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan kamu görevlilerine 2 milyon 196 bin 200 TL ve yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alan ve kamu görevlisi olmayanlara 1 milyon 640 bin 551 TL olmak üzere toplam 3 milyon 836 bin 751 TL ödeme yapıldı.

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