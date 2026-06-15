"Sandık güvenliği tehlikeye atılıyor, bu kadar alçalmamak lazım”

UBP-YDP-DP Hükümeti; yerel seçimleri 6 Aralık’a alan ve sandık güvenliğini tehlikeye düşüreceği ifade edilen maddeler barındıran Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısını ivedilik talebiyle Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirdi.

Söz konusu değişiklik talebiyle ilgili Mecliste kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçim tarihi ve yöntemiyle ilgili sürecin gereksiz yere uzatıldığını belirtti, insanların kararlarını çoktan verdiğini, hesaplarını bir türlü bitiremeyen tarafın ise hükümet olduğunu söyledi.

İncirli, "Korkunun ecele faydası yoktur. Bu hesaplarınız bitmeyecek çünkü bu felaketten kurtulamayacaksınız. Halk bu dersi size verecek, kaçmanız mümkün değildir" diyerek, tüm yurttaşları ilgilendiren bu kararlar alınırken kimseyle konuşulmamasını eleştirdi.

"Sandık güvenliği tehlikeye atılıyor"

CTP olarak her seçimin özgür, demokratik ve adaletli yapılması ile teknik/fiziksel bir sorun yaşanmaması peşinde olduklarını vurgulayan İncirli, yasa değişikliğiyle getirilmek istenen düzenlemelere tepki gösterdi.

1976’dan beri sandık kurulu başkanlarının tarafsızlık ve yansızlık ilkesi gereği kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlatan İncirli, bu zorunluluğun kaldırılmak istenmesine anlam veremediklerini belirtti.

Vatandaşların muhtar, belediye başkanı, meclis üyeliği ve vekillik gibi çok sayıda aşamada oy kullanacağı karmaşık bir süreçte, sayım ve döküm işlerinin zorlaşacağını bildiği için hükümetin "güvensiz metotlar" ortaya koyduğunu söyledi.

İncirli, seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanması için bu işlerin sulandırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Anket cezalarının hafifletilmesi kabul edilemez"

Seçim yasağı döneminde anket yayınlayanlara yönelik cezaların para cezasına çevrilerek hafifletilmeye çalışıldığını söyleyen İncirli, "Anket yayınlamak seçime müdahale anlamı taşır. 'Yayınlansın anketler, öderiz parasını gereğini yaparız' dediniz. Bu kadar da alçalmamak lazım" ifadelerini kullandı.

"Seçim yenilgisini tartışma konusu yapmak istiyorlar"

Yasanın 216. maddesinde yapılmak istenen değişikliğe de değinen İncirli, mevcut yasada seçim sonuçlarının sonsuza dek tartışılmaması için kamu davası açma sürelerinin (12 ay ile) sınırlandırılmış olduğunu belirtti.

Hükümetin, 3 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren seçim suçlarında süre sınırını kaldırmak istediğini ifade eden İncirli, amacın ne olduğunu şu sözlerle sorguladı:

"Birden çok seçim yenilgisi alacaksınız, bu seçim yenilgisini şimdiden hazmetmeyeceğinizi ve tartışma konusu etme niyetinizi apaçık söylediniz."

"Sonuç şimdiden bellidir"

CTP'nin halkın kurtulması için daha önce erken seçim talebini dile getirdiğini ancak hükümetin "çarkı döndürmek için" direndiğini belirten İncirli, "Fark etmez bizim için. Tarihi belli olmasa da sonucu bellidir. Halk kararı vermiştir" dedi.