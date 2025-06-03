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Sandallar bölgesine 4 kilogram yağış düştü

Sandallar bölgesine 4 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi dün Sandallar bölgesinde, metrekareye 4 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

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Meteoroloji Dairesi dün Sandallar bölgesinde, metrekareye 4 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Daireden verilen bilgiye göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında, metrekareye 0.5 kilonun üzerinde yağış alan tek bölge Sandallar oldu. Açıklamada Sandallar’a metrekareye 4 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

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