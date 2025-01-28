“Sanayi Sektöründeki Dijital Güvenlik” konferansı veriliyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) işbirliğiyle, “Sanayi Sektöründeki Dijital Güvenlik” konferansı düzenleniyor.

Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak’ın konuşmacı olarak yer alacağı konferans, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Sanayi sektöründe dijitalleşme arttıkça, veri güvenliğinin daha da kritik hale geldiğini dikkate alan KTSO, BMO ile işbirliğinde düzenleyeceği “Sanayi Sektöründeki Dijital Güvenlik” konferansıyla, üretim tesislerindeki veri güvenliği risklerini azaltmanın yolları konusunda üyelerini bilgilendirecek.

Konferansta, endüstriyel internete bağlı cihazlardan başlayarak, güvenlik açıkları ele alınacak ve sanayi sektöründe güvenli bir dijital geleceği şekillendirmek için ne gibi adımlar atılacağı konusu ele alınacak.

KTSO, üyelerinin yanı sıra, bilim sektöründen ve halkımızdan konuya ilgi duyan herkesi konferansa davet etti.