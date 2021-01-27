Sanayi Odası tam kapanma önerdi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) hükümetin pandemi tedbirlerini eleştirdi ve tam kapanma önerdi.

Odadan yapılan açıklamada “Hükümetimizin maalesef yönetme konusundaki zafiyetleri sürüyor. Kapattık görüntüsü verelim ama kapatmayalım, halk deyimiyle ‘gındırık kalsın.’ Devletin gelirleri düşmesin ben memurumu ödeyeyim gerisi önemli değil.” ifadeleri kullanıldı.

“AMAÇ TAM TEMİZLEMEKSE TAM KAPANMA”

Açıklamada, amaç eğer gerçekten ülkede salgını kontrol altına alıp temizlemekse, gerçek anlamda bir tam kapanma planıyla birlikte ülkenin tamamının uygun bir süre kapatılması gerektiği belirtildi.

Sağlık ve ekonominin birlikte nasıl yürüyeceğinin etüdünün önceden yapılıp planın uygulanması istenen açıklamada, çözümün, içeriyi temizleyip öncelikle ekonomik ve sosyal aktiviteleri normale döndürmek olması, daha sonra ekonominin can damarı turist ve öğrenciyi temiz girişlerle içeriye almak olması gerektiği ifade edildi.

KTSO açıklamasında bunun bir maddi bedeli olacağı ve hükümet olarak bunu bulmanın da hükümetin görevi olduğu kaydedilerek, “Bu ülkede yalnızca düşünülecek kesim kamu değil, ülkenin bütünüdür.” denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Sadece Lefkoşa ve Girne’nin kapatılması, önümüzdeki süreçte yerel vaka sayılarının kontrol altına alınmasını sağlayıp, sağlamayacağı bilimsel olarak kanıtlanmalıdır. Umut ediyoruz ki, toplum olarak göstermekte olduğumuz bu fedakârlıklar bir sonuç verir. Ancak Güney Kıbrıs’a ve İtalya’ya da baktığımızda bölgesel kapanmaların sonuç vermediği ve tam kapanmaya dönüldüğü gözükmektedir. Bu kapsamda, tüm ülkede kapanma olması daha doğru bir politikadır.

Önceliğimiz içeriyi temizlemek olmalı. Bunun bedeli ne ise de tüm ülke dayanışma içinde ödemeli. Bu noktada daha önemli bir konu da temizlendikten sonra nasıl temiz kalacağımızın planlanması ve bu yönde politikalar üretilmesidir. Bu plan ve politikalar da reel sektör dışarda bırakılarak hayata geçirilemez.

EKONOMİYİ DESTEKLEMEDEN ALINAN KAPANMA KARARLARI…

Ekonomiyi desteklemeden alınan kapanma kararları, işletmelerin devamı ve istihdamın korunması açısından uzun bir süre geriye dönüşü olmayan hasarlar verecektir. Bu kapsamda bu kapanma kararıyla birlikte özellikle maaş desteği, Sosyal Sigorta Desteği, yükümlülüklerin faizsiz ötelenmesi ve uzun vadeli faiz destekli kredi programları sağlanması gereklidir.

Bu ülkede katma değeri üreten ve devlet gelirlerine katkı koyan kesim reel sektördür. Bizler tüm bu yaşananların dışında bırakılamayız.

Aşının yaygınlaştırılması, hükümetin birincil önceliği olmalı ve aşılanma konusunda somut yol haritası hazırlanarak proaktif bir şekilde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kapanma yaşanırken, aşı ile ilgili çalışmalar göz ardı edilmemelidir.

Her hâlükârda, kısmi de olsa kapanmanın başarılı olması ve bundan sonraki süreçlerde her hangi bir kapanma olmaması, hep birlikte Sağlık Bakanlığımızın tedbir önerilerine uymamıza bağlıdır.”