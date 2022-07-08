“Sanayi Bölgelerini Geliştirme ve İyileştirme Protokolü” imzalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki sanayi bölgelerinin yönetimini sivil toplum örgütleriyle paylaşmak maksadıyla, bakanlık ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında “Sanayi Bölgeleri Geliştirme ve İyileştirme Protokolü” imzalandı. İmza etkinliğinde Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkan ve yetkilileri ile bakanlık yetkilileri hazır bulundu.

Bakanlıkta bugün gerçekleşen etkinlikte, protokole Bakan Olgun Amcaoğlu ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık için önemli bir gün olduğuna değinerek, “Yola ortak vizyonla devam edeceğiz. Buraların gerçek sahibi olan ve uğraşan sizlere daha çok görev düşecek. Bu protokolle ilk adımları atmış oluyoruz. Yasa geçtikten sonra hazır olacağız. Bu ilk adımdır” dedi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, 7 yıllık uzun bir sürecin ardından bu noktaya gelindiğine işaret ederek, “Bu imzayı atarak kendimi şanslı hissediyorum. Sayın bakana teşekkür ediyorum bayram öncesi olumlu ve güzel bir iş yaptık” diye konuştu.

Bu protokolle Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmiş olan, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşıp yürürlüğe girmesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması, alt yapının oluşturulması ve bu süreci yürütüp katkı koyacak ortak bir kurulun oluşturulması hedeflenmekte.

Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu adıyla faaliyet yürütecek ortak kurulda bakanlık adına iki, Kıbrıs Türk Sanayi Odası adına üç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına bir, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası adına bir kişi görev alacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası yürürlüğe gireceği tarihe kadar ayda en az üç defa toplanacak ve organize sanayi bölgeleri konusunda tavsiye nitelikli kararlar üretecek.

Kurul ayrıca, organize sanayi bölgelerinde, “Danışma Kurulu” adıyla oluşturulacak bölge kurullarının oluşumunu sağlayacak.

Protokol gereği, tarafların tümü, Organize Sanayi Bölgeleri Kurulu’nun çalışmalarına destek verecek, bölge kurullarının ihtiyaç analizlerini yapıp, bakanlığa aylık rapor sunacak.