MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi.

69 yaşındaki Özkan Uğur’un yaşamını yitirdiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un bir süre önce bakımda yattığı ve entübe edildiği açıklanmıştı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermiş, “Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin” demişti.