Sanat-kültür ilk kez bu denli yoğun bir şekilde sokağa inerek halkla bütünleşti

Murat OBENLER

Sanat Direktörlüğü ve yapımcılığını dansçı Ester Machado’nun yaptığı çok kültürlü ve çok disiplinli platform Diverse-it Arts Festivali, 17-20 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nin farklı mekanlarında ve sokaklarında gerçekleştirildi ve sanat adeta sokağa taşındı.

Atölye çalışmaları, tatrışma oturumları, disiplinlerarası enstelasyonlar,film gösterimleri,sahne gösterimleri, Halka Açık Gösteriler, Müzik Konserleri ve Dj performansları gibi birçok farklı sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği başarıyla birleştiren Diverse-it Arts Festivali, Kuzey Kıbrıs sanat ortamında işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etme ortak hedefiyle farklı topluluklardan oluşan bir kitleyi bir araya getirdi.

20 farklı milletten 50'den fazla sanatçı 4 gün boyunca Lefkoşa’nın farklı mekanları,meydanları ve sokaklarında bu sanatsal ifade ve disiplinlerarası alışverişi sergilerken/icra ederken sanatsal ve kültürel etkileşim ilk kez bu denli yoğun bir şekilde sokağa taşmış oldu.

Hem sanatçılar arası etkileşim hem de farklı kültürlerden sanatçıların halkla buluşacağı festival

Çeşitli disiplinlerden 7 atölye çalışması,2 tartışma oturumu,3 DJ performansı, disiplinlerarası enstalasyonlar kapsamında sergilenen 11 eser,3 kısa film gösterimi, 7 sahne gösterimi, 2 Halka Açık Gösteri, 3 Müzik Konseri ve Mikrofon Oturumunu Aç (Dans Şarkıları) bölümlerinin 4 gün boyunca Lefkoşa Surlariçi’nde hayata geçtiği festival gerçek anlamıyla sokağa yani halka inerken hem sanatçılar arası etkileşim ve yaratıma büyük katkı sağladı hem de farklı kültürlerden sanatçılarla halkı buluşturdu.

Sanatsal çeşitlilik adına Kuzey Lefkoşa bir ilki yaşadı

Dans, müzik, tiyatro, performans sanatı, görsel sanatlar, şiir, fotoğrafçılık, heykel ve sosyal bilimler gibi sanat disiplinlerinden örnekleri deneyimlediğimiz festival tür çeşitliliği açısından da Kuzey Lefkoşa’nın daha önce görmediği geniş bir yelpazede işlere sahne oldu.

Machado: “İşbirlikleri için Rüstem Kitabevi, Metgin, EMAA, Afri-Art Connect, Hoi Polloi ve PRIO’ya, sanatçılara ve gönüllülere çok teşekkürler”

Festival Sanat Direktörü ve yapımcısı da olan dansçı Ester Machado mekan kullanımlarını sağlayarak festivalin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Rüstem Kitabevi, Metgin,Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Afri-Art Connect ve Hoi Polloi sahipleri ve yöneticilerine işbirlikleri için,PRIO Cyprus Centre’ye de entelektüel partnerliğinden dolayı çok teşekkür etti. Lefkoşa’nın mekanları yanısıra sokak ve meydanlarını da maksimun seviyede kullanmaya çalıştıklarını ve sanatseverler ile halkın sanatla buluşmasına büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak festivale katılan tüm sanatçı ve gönüllülere de teşekkür etti.

FOTO CREDİTS : SİN BOZKURT